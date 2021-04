Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Kita aurait lancé un gros coup de pression à ses joueurs !

Publié le 26 avril 2021 à 14h10 par La rédaction

Tombeurs de Strasbourg ce week-end, les joueurs du FC Nantes ont reçu la visite de Waldemar Kita vendredi dernier. Ce dernier aurait alors mis la pression sur son groupe afin de secouer tout le monde en vue du maintien.

Avant-dernier de Ligue 1 avant d'affronter Strasbourg ce dimanche, le FC Nantes réalise une saison relativement décevante sur le plan sportif. Déjà trois entraîneurs différents (Gourcuff, Domenech et Kombouaré) et une équipe qui ne réagit pas aux leviers activés Waldemar Kita jusqu'ici. Le propriétaire du club sait que son équipe file droit en Ligue 2 si elle poursuit dans cette direction et espérait faire bouger les choses avant que ce ne soit trop tard.

Un discours alarmant mais fédérateur de Kita