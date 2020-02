FC Nantes

FC Nantes : Gourcuff se félicite du succès face à l'OM !

Publié le 22 février 2020 à 23h20 par J.-G.D.

Présent en conférence de presse, Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, félicite ses joueurs après le succès à l'OM (3-1).