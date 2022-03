Foot - Bordeaux

Bordeaux : Gérard Lopez dézingue ses joueurs !

Publié le 20 mars 2022 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 23h42

Alors que les Girondins de Bordeaux se sont de nouveau inclinés ce dimanche contre Montpellier (2-0), le président Gérard Lopez a partagé la colère des supporters après la prestation des joueurs de David Guion.