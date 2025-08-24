Un joueur vend la mèche : Le transfert qui va faire mal à l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titulaire pour la première fois de la saison face à Boulogne samedi, Lucas Stassin a montré des difficultés évidentes à retrouver son niveau habituel. Avec seulement dix minutes jouées depuis quatre mois, l’international en devenir tente de se relancer et reste déterminé malgré ses performances mitigées, et des rumeurs insistantes autour de son avenir à l'ASSE.

Ce samedi, face à Boulogne (victoire 1-0), Lucas Stassin a été titularisé pour la première fois depuis plusieurs mois, offrant une opportunité de reprendre du rythme et de montrer l’étendue de son potentiel. Mais son manque de temps de jeu à l'ASSE s'est vite fait ressentir. Loin de son meilleur niveau, Stassin a surtout fait parler pour sa déclaration d'après-match.

« On verra ce qu’il se passe par la suite » Acheté 10M€ l'été dernier, le joueur a lâché un message énigmatique sur son avenir à l'ASSE. « Pour l’instant, je suis à Saint-Etienne, je me donne à fond et j’essaie d'aider au maximum. On verra ce qu’il se passe par la suite. Les coéquipiers m'en parlent un peu dans le vestiaire mais ils savent que je vais tout donner. Si j'ai la tête ailleurs, ils me le diront. J'essaye de rester les pieds sur terre » a confié Stassin.