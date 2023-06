Un joueur déballe tout sur son calvaire avec l’ASSE

Benjamin Labrousse

Après un début de saison très compliqué, l’ASSE a su rebondir à partir du mois de février afin de confirmer confortablement son maintien en Ligue 2. Si désormais l’optimisme d’une remontée en Ligue 1 est présent chez les Verts, le club du Forez a connu des heures compliquées. Formé à Saint-Etienne, Arnaud Nordin se souvient du cauchemar infligé par la descente dans l’antichambre du football français.

Descendre en deuxième division n’est jamais agréable. Car l’impact économique que subit un club lors d’une relégation est considérable. De plus, la Ligue 2 étant un championnat plutôt relevé, la remontée en Ligue 1 peut parfois prendre du temps. Cette saison, l’ASSE l’a appris à ses dépens. Relégables en début de saison, les Verts ont réussi à relever la tête pour finalement terminer à une satisfaisante 8ème place.

22 mai 2022 : Une date sombre dans l’histoire des Verts

Mais l’histoire de l’un des plus grands clubs de l’histoire du football français a véritablement basculé lors de la saison 2021/2022. L’ASSE finit alors 18ème de Ligue 1 et dois disputer un match de barrage contre l’AJ Auxerre pour tenter de survivre dans l’élite. Défaits aux tirs au but à domicile, les Stéphanois et leurs supporters ont vécu un véritable enfer ce 22 mai 2022.

Arnaud Nordin se livre sur la descente de l’ASSE