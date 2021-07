Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de Denis Bouanga sur son avenir !

Publié le 4 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Auteur d'une saison correcte, Denis Bouanga pourrait bien changer d'air cet été. Mais l'international gabonais a tenu à éclaircir son avenir.

Présent à l’ASSE depuis l’été 2019, Denis Bouanga est l’un des joueurs les plus réguliers d’une équipe sur courant alternatif depuis deux ans. Au terme d’une saison correcte sur le plan personnel avec sept buts et quatre passes décisives en 36 matches de Ligue 1, l’ailier gabonais de 26 ans, passé par Nîmes ou encore Strasbourg, pourrait être transféré cet été afin de permettre à l’ASSE d’équilibrer ses finances. Au cours d’une interview accordée au site parlonssport.fr , Denis Bouanga s'est prononcé sur sa situation.

« Je me sens bien à Saint-Etienne »