Le match de l’ASSE arrêté pour une histoire ridicule

Thibault Morlain

Ça y est, l’ASSE n’est plus lanterne rouge de la Ligue 2. En effet, ce lundi, grâce à leur victoire contre Niort (0-1), les Verts sont remontés à la 18ème place du classement. Une rencontre remportée grâce à un but de Gaëtan Charbonnier et qui a également été marquée par un événement pour le moins insolite.

En cette année 2023, l’ASSE va mieux. Les hommes de Laurent Batlles viennent d’enchainer une deuxième victoire consécutive. Après Laval, c’est Niort qui est tombé face aux Verts, grâce à un but de Gaëtan Charbonnier. Alors que l’ASSE quitte la 20ème place de Ligue 2, un événement extra-sportif a énormément fait réagir en marge de cette rencontre au stade René Gaillard.

La rencontre arrêtée

Que s’est-il alors passé entre Niort à l’ASSE ? A la 56ème minute, la rencontre a tout simplement été stoppée. Non pas pour des débordements dans les tribunes comme cela a déjà pu se passer ailleurs, mais pour un motif plutôt insolite. En effet, c’est un stationnement gênant de plusieurs véhicules qui a provoqué cet arrêt et une annonce a dû être effectuée dans le stade.

😭😭 Incroyable ! Le match Niort - Saint-Etienne hier soir arrêté pour un stationnement gênant de voitures !🤬 Laurent Batlles fou de rage sur le banc ! pic.twitter.com/CK47xUoeol — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 17, 2023

La colère de Batlles

Evénement donc insolite, qui a provoqué les sourires de certains joueurs, mais clairement pas celui de Laurent Batlles. Bien au contraire. En effet, l’entraîneur de l’ASSE s’est montré plutôt énervé lors de cet arrêt de jeu. La rencontre a finalement repris peu de temps après…