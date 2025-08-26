L’ASSE refuse le transfert d’un buteur, c’est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Rennais a activé une nouvelle piste offensive : celle menant à Lucas Stassin, jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne. Séduit par son profil, Habib Beye en a fait l’une de ses cibles prioritaires. Mais malgré l’intérêt affiché, l’ASSE campe fermement sur sa position : son buteur n’est pas à vendre cet été.

Ça bouge pour Lucas Stassin. À la recherche d’un nouveau numéro 9, le Stade Rennais s’est tourné vers le buteur belge, selon les informations de Ouest France. L’attaquant de 20 ans, arrivé à l’ASSE l’été dernier, plaît énormément aux décideurs bretons, mais aussi à Habib Beye.

Rennes insiste pour Stassin Conscient de l'intérêt qu'il suscite sur le marché, Stassin avait lâché une réponse remplie d'incertitude concernant son avenir à l'ASSE. « Pour l’instant, je suis à Saint-Étienne, je me donne à fond et j’essaie d’aider au maximum. On verra ce qu’il se passe par la suite. » avait-il confié samedi.