L’ASSE refuse le transfert d’un buteur, c’est terminé

Le Stade Rennais a activé une nouvelle piste offensive : celle menant à Lucas Stassin, jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne. Séduit par son profil, Habib Beye en a fait l’une de ses cibles prioritaires. Mais malgré l’intérêt affiché, l’ASSE campe fermement sur sa position : son buteur n’est pas à vendre cet été.
Ça bouge pour Lucas Stassin. À la recherche d’un nouveau numéro 9, le Stade Rennais s’est tourné vers le buteur belge, selon les informations de Ouest France. L’attaquant de 20 ans, arrivé à l’ASSE l’été dernier, plaît énormément aux décideurs bretons, mais aussi à Habib Beye.
Rennes insiste pour Stassin
Conscient de l'intérêt qu'il suscite sur le marché, Stassin avait lâché une réponse remplie d'incertitude concernant son avenir à l'ASSE. « Pour l’instant, je suis à Saint-Étienne, je me donne à fond et j’essaie d’aider au maximum. On verra ce qu’il se passe par la suite. » avait-il confié samedi.
L'ASSE a tranché
Mais les Verts ne semblent pas disposés à céder. Selon Foot Mercato, l'ASSE reste inflexible : Lucas Stassin n’est pas sur le marché. L’ancien joueur d'Anderlecht est perçu comme une pièce centrale du projet, et l’ASSE veut s'appuyer sur ses qualités pour tenter de remonter immédiatement en Ligue 1.