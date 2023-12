La vente de l’ASSE capote, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

La vente de l'ASSE traîne toujours en longueur. Mais elle aurait pu être bouclée il y a quelques mois. Un accord avait été trouvée entre une société française et les dirigeants stéphanois. Mais finalement, le deal n'a pas abouti. Et chez les acheteurs, on dénonce un désaccord entre les deux parties qui a fini par faire capoter l'opération.

Face à de nouvelles difficultés en Ligue 2, l’ASSE cherche toujours un nouveau propriétaire. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer voudraient boucler la vente du club stéphanois, comme le président des Verts l’a confirmé lors d’un récent conseil de surveillance. D’ailleurs, un accord aurait été trouvé avec la société française Panthère Noire cet été autour d’un prix de base de 32M€, auxquels peuvent s’ajouter 8M€ de complément et 6M€ de bonus. Finalement, le deal n'a pas abouti.

Panthère Noire se sent flouée pour le rachat de l'ASSE

À en croire les informations de L’Equipe , l’entourage des vendeurs de l’ASSE affirme que les représentants de Panthère Noire n’avaient pas les moyens de leur ambition, comme d’autres potentiels acheteurs avant eux. Mais du côté de la société française, on expliquerait qu’un désaccord serait à l’origine de l’échec de la vente de l’ASSE. Dans l’attente de la conclusion de l’affaire, les deux parties ne se seraient pas entendus autour des modalité de mise sous séquestre des 32M€. Les acheteurs estimeraient également que les dirigeants stéphanois se seraient servis d’eux pour passer sans problème devant la DNCG.

