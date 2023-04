Il se moque de l’ASSE, la colère est grande

La rédaction

En attendant le match de Bordeaux lundi soir, Metz a fait la grosse opération de la 32ème journée de Ligue 2 en allant s'imposer sur la pelouse de Saint-Étienne (3-1). Les Messins sont donc désormais 2èmes et le match a été émaillé par des incidents commis par les supporters stéphanois suite à une célébration provocante de l'attaquant de Metz, Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze a enflammé le Chaudron ce samedi après-midi. Originaire de la banlieue de Saint-Étienne, l'international géorgien a pourtant été formé à l'Olympique Lyonnais. Le stade Geoffroy-Guichard est habitué à ce genre de chambrage, le plus célèbre étant bien évidemment celui de Nabil Fekir lors d'un 5-0 infligé aux Verts en 2017.

Il chambre le kop stéphanois

Georges Mikautadze marche sur l'eau cette saison en Ligue 2. Auteur de désormais 19 buts en Ligue 2 suite à son doublé ce samedi au stade Geoffroy-Guichard, le Messin s'est fait remarquer lors de l'ouverture du score. Il s'est en effet placé devant le kop stéphanois, réalisant le chiffre 69 avec ses doigts (numéro de département de la ville de Lyon, le Rhône). Ce geste a causé de légères échauffourées et le match a été arrêté durant dix minutes par l'arbitre de la rencontre.

« Je voulais leur faire plaisir et je pense que c'est le cas »