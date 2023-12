En pleine tempête, l’ASSE a trouvé son prochain crack ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France a performé lors du dernier Mondial U17. Les tricolores ont atteint la finale, mais ont été battus par l'Allemagne aux tirs au but. Mais cette compétition a permis à certains joueurs de se distinguer et de se mettre en valeur. C'est notamment le cas de Mathis Amougou, élu troisième meilleur joueur du tournoi et sous contrat avec l'ASSE.

Mathis Amougou. Ce nom est encore inconnu du grand public, mais il pourrait bientôt faire parler de lui en Ligue 2. Car élu troisième meilleur joueur du dernier Mondial U17, le milieu de terrain dispose d'un contrat avec l'ASSE et pourrait prochainement être lancé par le prochain entraîneur stéphanois. En tout par pour son sélectionneur Jean-Luc Vannuchi, Amougou ne cesse de monter en puissance.





Amougou s'est illustré lors du dernier Mondial U17

« Mathis a apporté ce qu’il devait apporter à la sélection. Il a été récompensé en ayant été élu troisième meilleur joueur de la compétition. Je ne suis pas surpris par ses prestations. Mathis a été très bon dans la récupération, intéressant dans les transmissions et cerise sur le gâteau deux fois à la finition. Mathis a fait une belle, belle Coupe du Monde. Il est épanoui sur le terrain comme en dehors. Il est parfaitement intégré dans le groupe France » a confié le sélectionneur dans un entretien accordé à Poteaux Carrés.

Vannuchi interpelle l'ASSE