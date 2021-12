Foot - ASSE

ASSE - Malaise : La terrible confidence de Puel après l'humiliation des Verts !

Publié le 5 décembre 2021 à 17h10 par D.M.

Après la lourde défaite subie par son équipe face à Rennes ce dimanche, Claude Puel a admis que le contexte n'était pas idéale en raison notamment de la colère des supporters stéphanois.

L’ASSE avait relevé la tête durant le mois de novembre, remportant des matches à l’arraché face à Clermont et Troyes. Mais ensuite, l’équipe stéphanoise est retombée dans ses travers. Défait par le PSG et Brest ces dernières semaines, le club entraîné par Claude Puel s’est lourdement incliné à domicile, ce dimanche, face à Rennes (0-5). A l’issue de la rencontre, les supporters stéphanois n’ont pas caché leur colère et leur désarroi. Un contexte délicat avec lequel doit composer Claude Puel, qui s’est exprimé après cette débâcle.

« Le contexte n'est pas évident à gérer »