ASSE : Le top 3 des joueurs de la première partie de saison...

Publié le 26 décembre 2020 à 0h45 par G.d.S.S.

Même si l’ASSE peine à trouver son rythme en championnat et a réalisé une première partie de saison assez décevante, Claude Puel a pu s’appuyer sur plusieurs joueurs assez performants.

C’est un fait, l’ASSE ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, loin de là. La formation de Claude Puel enchaine les résultats irrégulier en championnat, et la gestion de certains cas en interne (Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz…) commence d’ailleurs à interpeller puisque ces joueurs d’expérience pourraient aider le club à redresser la barre. Mais en dépit de ce constat, l’ASSE a néanmoins quelques motifs de satisfaction cette saison au sein de son vestiaire.

Neyou, Moulin et Camara répondent présents

La première n’est autre qu’Yvan Neyou (21 ans), jeune milieu défensif franco-camerounais arrivé l’été dernier à l’ASSE et qui s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Claude Puel. Par ailleurs, Jessy Moulin a profité de sa « promotion » avec la mise à l’écart de Stéphane Ruffier pour se mettre en valeur et se montrer performant dans ce nouveau rôle de numéro 1. Et enfin, le jeune Mahdi Camara (22 ans), pur produit du centre de formation de l’ASSE, est également en train de décoller cette saison.