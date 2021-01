Foot - ASSE

ASSE - Clash : Ruffier reçoit un nouveau message fort !

Publié le 14 janvier 2021 à 4h00 par La rédaction

Coéquipier de Stéphane Ruffier à l'ASSE durant cinq saisons, Moustapha Bayal Sall ne cache pas sa tristesse face à la situation de son ancien partenaire chez les Verts.

Après des tensions et une mise à l'écart qui aura duré quasiment un an, Stéphane Ruffier a finalement quitté l'ASSE en début d'année. Son contrat a été rompu par les Verts. A la suite de cette décision, l'ancien portier des Verts a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle et a accepté un rôle d'éducateur à Bayonne avec pour mission de créer une académie de gardiens. Interrogé par En Verts et Contre Tous , Moustapha Bayal Sall, qui a côtoyé Stéphane Ruffier à l'ASSE durant cinq saisons, reconnaît qu'il est déçu de la fin de l'histoire entre les Verts et le portier tricolore.

«Je suis triste, triste de le voir partir comme ça»