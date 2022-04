Foot - ASSE

ASSE - Clash : La mise au point de Dupraz sur l'incident avec Mahdi Camara !

Publié le 7 avril 2022 à 15h25 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pascal Dupraz a évoqué la bagarre qui a éclaté entre Mahdi Camara et Yanis Bourbia, gardien de l'équipe reserve.