ASSE - Clash : Claude Puel se fait fracasser par Robert Beric !

Publié le 2 mars 2021 à 15h10 par A.M. mis à jour le 2 mars 2021 à 15h35

Invité à commenter son départ de l'ASSE il y a un peu plus d'un an, Robert Beric ne garde pas vraiment un excellent souvenir de Claude Puel...

Arrivé sur le banc de l'AS Saint-Etienne en octobre 2019, Claude Puel a rapidement décidé de faire le tri dans son effectif en identifiant plusieurs joueurs à céder. Ce fût notamment le cas de Robert Beric. L'attaquant slovène n'était absolument pas dans les plans de l'ancien entraîneur de l'OL et du LOSC qui a donc quitté les Verts le 18 janvier 2020 pour s'engager en MLS avec Chicago où il a inscrit 11 buts en 20 matches la saison dernière. Et très clairement, Robert Beric ne garde pas un grand souvenir de Claude Puel qu'il compare à un dictateur.

«Puel arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ci et cela»