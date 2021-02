Foot - ASSE

ASSE : Puel annonce la couleur pour le retour d'Hamouma !

Publié le 26 février 2021 à 23h20 par A.D.

Touché à l'ischio-jambier depuis la rencontre face à Metz début février, Romain Hamouma n'est pas encore prêt à faire son retour avec l'ASSE. Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel a donné des nouvelles de son attaquant.