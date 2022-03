Foot - AS Monaco

AS Monaco : Après le PSG, Tchouaméni veut enchaîner !

Publié le 20 mars 2022 à 19h31 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 19h32

Avec sa victoire sur le PSG (3-0) ce dimanche, l’AS Monaco s’est relancée dans la course à l’Europe. Aurélien Tchouaméni entend ainsi enchaîner les bons résultats.