Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : L’OM rate ses débuts !

Publié le 21 octobre 2020 à 23h03 par La rédaction mis à jour le 21 octobre 2020 à 23h06

L’Olympique de Marseille s’est incliné en fin de rencontre face à l’Olympiakos (1-0), pour son grand retour en Ligue des Champions.

Pour la première fois depuis 2013, l’Olympique de Marseille retrouvait les grandes soirées européennes. Les espoirs étaient grands et, si la victoire a semblé peu à peu échapper aux hommes d’André Villas-Boas, un match nul semblait envisageable face à l’Olympiakos. Par manque d’agressivité ou de cynisme, l’OM a toutefois laissé passer le coche. Il a suffi d’une balle perdue par Jordan Amavi dans son camp pour donner une chance aux Grecs. Les Marseillais se sont en effet faits piéger en fin de rencontre et, après un centre d'un Mathieu Valbuena bien esseulé, Ahmed Hassan Mahgoub a crucifié Steve Mandanda et a donc gâché la fête marseillaise. Les joueurs de l’OM devront relever la tête, mais un gros obstacle s’approche déjà avec le Manchester City de Pep Guardiola.