Ligue des Champions : Le PSG élimine le Bayern Munich et file en demi-finale !

Publié le 13 avril 2021 à 23h03 par B.C. mis à jour le 13 avril 2021 à 23h12

Après une victoire à l’aller (3-2), le PSG est parvenu à décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich malgré une défaite sur sa pelouse (1-0).

Le PSG l’a fait ! Après une victoire très compliquée à Munich (3-2) la semaine dernière, le club de la capitale est parvenu à sortir le champion en titre malgré une défaite au Parc des Princes (1-0). Les hommes de Mauricio Pochettino ont pourtant affiché un tout autre visage ce mardi soir en multipliant les occasions, notamment par l’intermédiaire de Neymar, mais en manquant d’un cruel réalisme. L’international brésilien a notamment vu ses frappes heurter le poteau (35e) puis la barre (37e) d’un Manuel Neuer en grande forme. Le PSG aurait pu sombrer après l’ouverture du score d’Eric Maxim Choupo-Moting juste avant la mi-temps (40e) mais parviendra à tenir bon en seconde période malgré les situations dangereuses provoquées par les Bavarois. Pour la troisième fois de son histoire, et la deuxième de suite, le PSG rejoint donc le dernier carré de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Le club anglais l’avait emporté 2-1 à l’aller.