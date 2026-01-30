Le dossier du moment qui agace le boss du PSG : «Ça ne lui plaît pas…», révèle Daniel Riolo

Alexis Brunet

Dernièrement, L’Équipe indiquait que Ligue 1+ avait fait une offre pour diffuser l’entièreté de la Coupe du monde 2026. Rien n’est toutefois encore officiel et il pourrait y avoir du changement dans ce dossier. En effet, beIN SPORTS pourrait finalement rafler la mise, car cela est pris très au sérieux par le président du PSG et de beIN Media Group, Nasser Al-Khelaïfi.

Du 11 juin au 19 juillet aura lieu la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition qui sera à suivre sur les antennes de M6, mais pas seulement. Selon les informations de L’Équipe, la plateforme Ligue 1+ aurait fait une offre d’environ 20M€, qui aurait été acceptée, pour acquérir les droits de diffusion de l’entièreté de la CDM. Pour le moment, rien n’a toutefois été officialisé.

beIN SPORTS ne devrait pas se laisser faire Historiquement, beIN SPORTS a l’habitude de diffuser certains matchs de Coupe du monde et l’arrivée de Ligue 1+ ne ferait donc pas les affaires de la chaîne qatarie. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN Media Group, pourrait d’ailleurs décider de s’en mêler. « Je suis assez perplexe. La suite est à observer parce que Nasser Al-Khelaïfi n'était pas au CA (qui a validé la décision de Ligue 1+ de faire une offre pour acquérir les droits de diffusion de la CDM). Évidemment que lui, ça ne lui plaît pas, comme son objectif est de plomber Ligue 1+. »