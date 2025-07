Laure Boulleau, sa nouvelle aventure !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Laure Boulleau est devenue une consultante de renom à Canal+ après une carrière de joueuse aboutie au PSG et en équipe de France. Proposant un inside du Canal Champions et des grandes soirées européennes sur la chaîne grâce à ses Meta Ray-Ban, Boulleau aura la responsabilité de toucher une audience plus jeune via les plateformes prochainement. Explications.

Depuis 2018, soit au terme de sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau est consultante pour Canal+ et apparaît notamment sur les plateaux du Canal Football Club et du Canal Champions Club. Le groupe Canal souhaite poursuivre sa quête de diversité dans ses programmes sportifs comme Thomas Sénécal l'a confirmé en interview avec L'Equipe.

«Nous avons des projets en digital avec Laure Boulleau» Le directeur du service des sports a fait le teasing d'innovations sur la chaîne avec notamment une émission sport et santé ainsi que divers documentaires rugby et football. D'ailleurs, une mission sera confiée à Laure Boulleau par le biais de laquelle elle ira à la rencontre de différents athlètes pour revenir sur la genèse de leur histoire. « Nous avons des projets en digital avec Laure Boulleau qui proposera Retour aux sources où elle revient avec des sportifs sur le terrain de leurs débuts ».