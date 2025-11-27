Laure Boulleau et sa vie privée : «Aucun regret» sur la séparation

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Maman d’une petite Clara depuis le mois de février 2024, Laure Boulleau s’était accordée une toute petite pause de six semaines après son accouchement avant de reprendre assez rapidement son rôle de consultante sur Canal +. Et l’ancienne joueuse du PSG n’a aucun regret sur cette séparation pourtant très rapide avec son bébé.

Dans un entretien accordé à Gala en novembre 2024, Laure Boulleau se confiait sans détour sur sa maternité, elle qui avait donné naissance à son unique fille quelques mois auparavant. Et l’ancienne joueuse du PSG, consultante sur Canal + depuis plusieurs années, a notamment justifié sa reprise très rapide du travail, quelques semaines seulement après son accouchement.

« Canal + ne m’a mis aucune pression » « J’ai raté les huitièmes de finale de Ligue des champions, je suis revenue pour les quarts, au mois d’avril. C’est moi qui ai voulu, un objectif que je m’étais fixé. Canal+ ne m’a mis aucune pression. Et puis, je savais que fin mai, les matchs allaient s’arrêter et que je pourrais couper. J’ai pris un congé maternité un peu décalé », confie Laure Boulleau, qui ne regrette absolument pas d’avoir fait ce choix malgré le tout jeune âge de son bébé à l’époque.