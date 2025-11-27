Laure Boulleau et sa vie privée : «Aucun regret» sur la séparation

Maman d’une petite Clara depuis le mois de février 2024, Laure Boulleau s’était accordée une toute petite pause de six semaines après son accouchement avant de reprendre assez rapidement son rôle de consultante sur Canal +. Et l’ancienne joueuse du PSG n’a aucun regret sur cette séparation pourtant très rapide avec son bébé.
Dans un entretien accordé à Gala en novembre 2024, Laure Boulleau se confiait sans détour sur sa maternité, elle qui avait donné naissance à son unique fille quelques mois auparavant. Et l’ancienne joueuse du PSG, consultante sur Canal + depuis plusieurs années, a notamment justifié sa reprise très rapide du travail, quelques semaines seulement après son accouchement.
« Canal + ne m’a mis aucune pression »
« J’ai raté les huitièmes de finale de Ligue des champions, je suis revenue pour les quarts, au mois d’avril. C’est moi qui ai voulu, un objectif que je m’étais fixé. Canal+ ne m’a mis aucune pression. Et puis, je savais que fin mai, les matchs allaient s’arrêter et que je pourrais couper. J’ai pris un congé maternité un peu décalé », confie Laure Boulleau, qui ne regrette absolument pas d’avoir fait ce choix malgré le tout jeune âge de son bébé à l’époque.
« Je n’ai aucun regret »
« Peur de perdre mon poste pendant cette période ? Pas du tout, on ne me l’a jamais fait ressentir. Mais je viens du sport de haut niveau, j’ai été blessée et éloignée des terrains, je n’aime pas laisser ma place trop longtemps. Ça me faisait plaisir de reprendre car j’ai la chance d’exercer un métier particulier. Je travaillais seulement deux soirs par semaine, le mardi et le mercredi, ce qui me permettait de passer toute la journée avec ma fille. Je ne me suis pas sentie si frustrée que ça, je n’ai donc aucun regret sur cette décision », poursuit Laure Boulleau.