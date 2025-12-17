Karim Benzema : La proposition inattendue de son ex !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Seize ans après avoir quitté l'OL, Karim Benzema peut-il envisager de retrouver son club formateur avant la fin de sa carrière ? Quoiqu'il en soit, l'ancien président lyonnais John Textor a tout fait pour le draguer et tenter de le convaincre de revenir l'an dernier. En vain.

Parti du Real Madrid en 2023 pour rejoindre Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema aurait pu retrouver le football européen l'an dernier. L'OL, son club formateur, a tenté de le rapatrier en lui proposant un joli contrat comme l'a indiqué John Textor dans un entretien accordé à Média Carré. Mais finalement, l'ancien président de l'OL n'est pas parvenu à atteindre son objectif avec Benzema...

« On a vraiment essayé » « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose », confie Textor, qui a donc tenté pour rapatrier Karim Benzema à l'OL.