«Je suis resté seul toute ma carrière quasiment» : Comment le fait de jouer en Ligue 1 a plombé sa vie amoureuse…

Être footballeur professionnel en fait rêver plus d’un. Si ça s’accompagne de nombreux avantages, il faut également prendre en compte de divers désagréments. C’est ainsi qu’un ancien pensionnaire du championnat de France a raconté que le fait de jouer en Ligue 1 a eu une incidence sur sa vie privée.
Aujourd’hui sans club, Benoit Costil a fait une grande partie de sa carrière en Ligue 1. International français à une reprise, le gardien est notamment passé par le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux, l’AJ Auxerre ou encore le LOSC. Comptant plus de 400 matchs dans le championnat de France, Costil a certainement de quoi faire des jaloux. Mais voilà que sa carrière s’est accompagnée de quelques difficultés.
« Je suis resté seul toute ma carrière quasiment »
C’est ainsi que Benoit Costil a notamment raconté comment sa vie de footballeur professionnel n’était pas forcément compatible avec une vie amoureuse stable. Invité d'une vidéo sur la chaine Youtube de LeBouseuh, l’ancien gardien du Stade Rennais qu’on a également pu voir prendre part à l'aventure de la Kings League en France a raconté dans un premier temps : « Je suis resté seul toute ma carrière quasiment. Après j’avais des relations bien sûr. Je suis resté 5 ans et demi avec une personne. C’était mon premier amour pour qui j’ai un profond respect. Après je suis resté 3 ans avec quelqu’un, c’était compliqué un peu ».
« Ma vie était programmée autour du sport »
« Mais après j’avais ma vie, l’heure à laquelle je me couche, je me lève. L’entraînement, c’était rendez-vous à 9h, j’arrivais il était 7h30 au club. Comment je vais manger avant l’entraînement, comment je vais me préparer avant la séance, comment je vais m’entraîner, comment je vais récupérer de la séance, comment je vais manger après la séance. Ma vie était programmée autour du sport », a ensuite précisé Benoit Costil sur ce qui rendait difficile sa vie amoureuse étant un joueur de Ligue 1.