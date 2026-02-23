«Je suis resté seul toute ma carrière quasiment» : Comment le fait de jouer en Ligue 1 a plombé sa vie amoureuse…

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Être footballeur professionnel en fait rêver plus d’un. Si ça s’accompagne de nombreux avantages, il faut également prendre en compte de divers désagréments. C’est ainsi qu’un ancien pensionnaire du championnat de France a raconté que le fait de jouer en Ligue 1 a eu une incidence sur sa vie privée.

Aujourd’hui sans club, Benoit Costil a fait une grande partie de sa carrière en Ligue 1. International français à une reprise, le gardien est notamment passé par le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux, l’AJ Auxerre ou encore le LOSC. Comptant plus de 400 matchs dans le championnat de France, Costil a certainement de quoi faire des jaloux. Mais voilà que sa carrière s’est accompagnée de quelques difficultés.

Benoît Costil 🇫🇷 révèle que Rennes lui avait proposé… 𝗨𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗜𝗦𝗦𝗘 pour le prolonger. 🐀



65 000€ par mois, mais sans les primes.



(Il venait de devenir international français 😭)



🎥 @BouziTV_



pic.twitter.com/tDOb8e1MA4 — BeFootball (@_BeFootball) February 8, 2026

« Je suis resté seul toute ma carrière quasiment » C’est ainsi que Benoit Costil a notamment raconté comment sa vie de footballeur professionnel n’était pas forcément compatible avec une vie amoureuse stable. Invité d'une vidéo sur la chaine Youtube de LeBouseuh, l’ancien gardien du Stade Rennais qu’on a également pu voir prendre part à l'aventure de la Kings League en France a raconté dans un premier temps : « Je suis resté seul toute ma carrière quasiment. Après j’avais des relations bien sûr. Je suis resté 5 ans et demi avec une personne. C’était mon premier amour pour qui j’ai un profond respect. Après je suis resté 3 ans avec quelqu’un, c’était compliqué un peu ».