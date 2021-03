Foot - Italie

Serie A : Le Milan AC capable de réaliser l’exploit ?

Publié le 6 mars 2021 à 17h28 par La rédaction

Dans la course au titre en Italie, l’Inter Milan semble favori. Mais un exploit de l’ennemi, le Milan AC, est toujours possible…

Il aura suffi de la magie Ibrahimovic pour redonner vie au Milan AC. Depuis que le géant suédois est revenu aux affaires en Italie, les Rossoneri brillent et parviennent même à jouer des coudes pour le titre de champion. Dans le sprint final, l’Inter Milan caracole en tête avec une petite avance. Mais les Milanais restent à l’affût…

L’outsider parfait

On pensait la Juventus Turin grande favorite. Mais la bande à Cristiano Ronaldo a plusieurs fois chuté, signant un mois de février bien en deçà de ses prestations habituelles (défaite contre Naples, nul contre le Hellas Verone). Pendant ce temps, l’Inter Milan de Lukaku marche sur l’eau et semble difficilement arrêtable. Sauf si le Milan AC ne comment plus de faux-pas et qu’Ibrahimovic (14 buts en 14 matchs) continue d’être stratosphérique, à bientôt 40 ans.



