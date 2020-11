Foot - Naples

Naples : Le vibrant hommage de Gattuso à Diego Maradona

Publié le 27 novembre 2020 à 9h10 par La rédaction mis à jour le 27 novembre 2020 à 9h23

Après la disparition de Diego Maradona d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans, Gennaro Gattuso, l'entraîneur du Napoli, lui a témoigné tout l’amour d’une ville.