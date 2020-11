Foot - Napoli

Napoli : De Laurentiis rend hommage à Maradona et pourrait renommer le stade

Publié le 25 novembre 2020 à 20h20 par B.C.

Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a rendu hommage à Diego Maradona, qui a marqué l’histoire du club italien, et a expliqué que le stade San Paolo pourrait être renommé en hommage à l’Argentin.