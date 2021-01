Foot - Naples

Naples - Gattuso : «Osimhen sait qu’il a commis une erreur et il paiera»

Gennaro Gattuso, coach du Napoli, s’est exprimé au sujet de la polémique qui frappe actuellement Victor Osimhen.