Foot - Milan AC

Milan AC : La grosse sortie d'Ibrahimovic contre le racisme !

Publié le 12 décembre 2020 à 14h40 par La rédaction

Mardi dernier, Pierre Achille Webo aurait été victime de propos racistes venant du 4e arbitre de PSG-Basaksehir. Turcs comme Français ont refusé de reprendre la rencontre. Alors que le racisme fait à nouveau énormément parler dans le football, Zlatan Ibrahimovic s'est positionné.