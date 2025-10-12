Zidane : Ce joueur «spécial» le rend dingue !

Axel Cornic

Au cours de sa longue carrière, Zinedine Zidane a eu la chance de côtoyer les plus grands joueurs de la planète. Cela a été le cas en équipe de France ou encore avec les Galacticos du Real Madrid, mais il y a un joueur qui semble tout particulièrement avoir marqué l’ancien numéro 10.

Alors que certains l’annonçaient en Algérie pour voir son fils Luca avec la sélection, Zinedine Zidane était dans le nord de l’Italie ce dimanche. Le Français était en effet l’invité star du Festival dello Sport de Trento, organisé par le célèbre quotidien La Gazzetta dello Sport.

Zidane est fan de Del Piero L’occasion pour lui de répondre à quelques questions sur sa carrière et notamment sur les joueurs qu’il a pu côtoyer. On imagine évidemment les immenses légendes comme Ronaldo ou encore Patrick Vieira ou Thierry Henry, mais il a plutôt décidé de parler d’Alessandro Del Piero. « Il était excellent, l'un des meilleurs joueurs d'Italie » a expliqué Zinedine Zidane.