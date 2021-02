Foot - Juventus

Juventus : Les propos rassurants de Pirlo sur Dybala !

Publié le 26 février 2021 à 23h05 par La rédaction

Andrea Pirlo s’est exprimé au sujet de l’état de Paulo Dybala, qui n’a plus joué le moindre match avec la Juventus depuis le 10 janvier dernier.