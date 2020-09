Juventus

Juventus : Le Graet justifie le retour de Rabiot en Équipe de France !

Publié le 22 septembre 2020 à 20h20 par La rédaction

Rappelé en Équipe de France grâce à sa forme affichée à la Juventus, Adrien Rabiot est de retour chez les Bleus et cela ne dérange pas le moins du monde le président de la FFF.