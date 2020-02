Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo affiche sa confiance pour le match retour face à l’OL !

Publié le 28 février 2020 à 19h20 par Th.B.

La Juventus a grillé un joker mercredi soir en s’inclinant sur la pelouse de l’OL (0-1). Mais Cristiano Ronaldo reste convaincu que la Vieille Dame se qualifiera pour les ¼ de finales de la Ligue des champions.