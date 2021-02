Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo se fait tacler en Italie !

Publié le 18 février 2021 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 18 février 2021 à 15h23

Qui dit mauvaise prestation de Cristiano Ronaldo dit critiques inévitables. En difficulté face au FC Porto, la star portugaise a reçu de très nombreux tacles, comme en témoigne la sortie médiatique d'Antonio Cassano.