Mathias Pogba promet des révélations fracassantes sur son frère

Publié le 23 septembre 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

Sous détention policière, Mathias Pogba a tout de même tenu à confirmer que ses révélations promises fin août à l’encontre de son petit frère Paul Pogba seront divulguées. Pire, il promet une affaire à la R.Kelly, Harvey Weinstein et Benjamin Mendy.

Mathias Pogba ne lâche pas le morceau. Bien que le frère aîné de Paul Pogba se trouve actuellement en détention policière, il n’a pas manqué de prendre une assurance en amont. En effet, Pogba a enregistré des vidéos publiées par un bot afin de s’assurer de faire éclater la vérité s’il se retrouvait détenu, ce qui est le cas.

Mathias Pogba veut exposer le «vrai visage»

« J’enregistre cette vidéo dans l’objectif que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, ce criminel, soit dévoilé au grand jour. Ainsi dans cette vidéo, je vais vous révéler tout ce dont je vous ai fait l’annonce précédemment » . a confié Mathias Pogba via une vidéo mise en ligne sur Twitter .

«Les masques vont tomber, comme R.Kelly, (Harvey Weinstein) et (Benjamin) Mendy»