«Il y a un réel risque qu'il ne soit pas appelé si...», ce joueur du PSG va manquer la Coupe du Monde ?

Dans quelques mois débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. De nombreux joueurs du PSG devraient disputer cette compétition, mais certains pourraient également la manquer. Un joueur de Luis Enrique serait actuellement en ballotage défavorable pour être de la partie à la fin de la saison.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé par exemple ou bien de Vitinha ou d’Achraf Hakimi. Ces derniers brillent avec Paris mais dans quelques mois ils brilleront également avec leur sélection. En effet, la Coupe du monde 2026 arrive à grands pas et, sauf revirement de situation ou blessure, ces trois Parisiens devraient être appelés par leur sélectionneur respectif.

Lucas Chevalier pourrait louper la Coupe du monde Si pour certains joueurs leur présence à la Coupe du monde ne fait pas de doute, pour d’autres elle est beaucoup moins sûre. En effet, d’après les informations de L’Équipe, Lucas Chevalier aurait des chances de ne pas être appelé lors du rassemblement de mars s’il ne rejoue pas d’ici là et le gardien du PSG pourrait également manquer le mondial si sa situation ne s’arrange pas rapidement. Depuis un moment déjà, l’ancien Lillois a été dépassé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, qui est actuellement le numéro un à Paris.