Europa League : Un Manchester United atomique contre Villarreal ?

Publié le 26 mai 2021 à 7h10 par La rédaction

Ce mercredi, Villarreal et Manchester United vont s’affronter en finale de l’Europa League. Au jeu des pronostics, MU est favori et pourrait frapper très, très fort...

Villarreal et Manchester United vont jouer très gros ce mercredi en finale de l’Europa League (21h, à suivre sur RMC Story et RMC Sport ). Et à cette occasion Unai Emery va peut-être soulever pour la quatrième fois ce trophée, dont il avait remporté les trois éditions en 2014, 2015 et 2016 à la tête du FC Séville. Mais face à lui, l’entraîneur de Villarreal aura l’un des cadors de Premier League… Un Manchester United grand favori, les cotes de notre partenaire Barrière Bet en témoignent : 4,5 la victoire de Villarreal, 3,37 le nul et 1,85 la victoire de MU.

Qui pour remporter ce choc ?