Euro 2024 : Le premier tour touche à sa fin, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la deuxième journée consécutive, ce mercredi sera marqué par le déroulement de quatre rencontres. Après les Groupes C et D ce mardi, les pensionnaires des Groupes E et F vont ainsi disputer leurs derniers matchs du premier tour de cet Euro 2024. Le Groupe E notamment reste totalement indécis, avec toutes les équipes qui détiennent pour le moment trois points. Présentation.

Cette journée de mercredi s’annonce chargée à l’Euro. Et pour cause, les dernières rencontres de ce premier tour vont se dérouler à 18h pour celles du Groupe E, et à 21h pour celles du Groupe F. Clairement pas attendu comme le groupe le plus intéressant de la compétition lors du tirage au sort, le E va réserver d’énormes promesses.



En effet, les quatre équipes engagées en son sein possèdent toutes trois points. Ainsi, la Belgique, la Slovaquie, l’Ukraine, et la Roumanie vont se départager ce mercredi. Du côté du Groupe F, le Portugal aura l’occasion de faire trois victoires en trois matchs face à la Géorgie, tandis que la Turquie va tenter de se relancer face à la République Tchèque.

Slovaquie - Roumanie

Pas forcément attendues comme les deux nations capables de s’en sortir dans ce Groupe E, la Roumanie et la Slovaquie ont réussi à créer la surprise. Les partenaires de Milan Skriniar ont battu la Belgique d’entrée de jeu (1-0), avant de chuter face à l’Ukraine (1-2). Pour la Roumanie, idem. Les Roumains ont brillé lors de leur entrée en lice face à l’Ukraine, avant de s’incliner logiquement face à la Belgique. Les deux sélections s’affrontent à 18h ce mercredi soir à Francfort, et une victoire sera quoi qu’il arrive qualificative pour les 8èmes de finale, rendant ce duel déjà très indécis, palpitant...

Euro 2024 : Le groupe de la Belgique en détail https://t.co/xjcOsbaIDo pic.twitter.com/2uGrY8u7JN — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Ukraine - Belgique

En revanche, la Belgique elle, était annoncée comme le grand favori de ce groupe. Et clairement, le début de compétition des Diables Rouges aura été extrêmement inquiétant, avec une défaite d’entrée de jeu contre la Slovaquie (1-0). Mais les hommes de Domenico Tedesco ont su réagir face à la Roumanie (2-0), et possèdent désormais le même total de points que leurs adversaires. En face de la Belgique se dresse une belle équipe d’Ukraine, qui à l’instar des Belges, a mal démarré sa compétition.



Giflée d’entrée par la Roumanie, l’Ukraine n’a pas eu d’autre choix que de réagir face à la Slovaquie. Menés, les « Jaunes et Bleus » ont su inverser la tendance et remporter leur première victoire de la compétition. Néanmoins, la tâche s’annonce difficile face à la Belgique ce mercredi à Stuttgart. Une chose est certaine, l’Ukraine va tenter de créer la surprise, alors que la pression elle, sera bien évidemment du côté des Diables Rouges .

République Tchèque - Turquie

Place désormais aux matchs de 21h, avec un République Tchèque - Turquie à Hambourg. La Tchéquie est dans le dur avec un petit point seulement suite à son match nul face à la Géorgie (1-1), elle qui avait chuté après avoir mené face au Portugal pour son premier match (2-1). Les espoirs tchèques ont été douchés, mais ne sont pas totalement éteints, alors qu’une victoire face à la Turquie ainsi qu’une défaite de la Géorgie pourrait permettre à la formation d’Ivan Hasek de se hisser jusqu’aux 8èmes de finales…



Après avoir triomphé de la Géorgie en affichant de belles promesses pour son premier match (1-3), la Turquie s’est complètement sabordé face au Portugal (0-3). Néanmoins, la formation de Vincenzo Montella peut espérer s’en sortir face à une Tchéquie plus que friable depuis le début de la compétition.

Géorgie - Portugal

A 21h également, la Géorgie affrontera le Portugal à Gelsenkirchen. Le champion d’Europe 2016 a pour le moment rassuré, avec deux victoires en deux matchs. Les Portugais tenteront d’imiter l’Espagne avec une troisième victoire dans cet Euro 2024, mais va devoir se méfier d’une équipe de Géorgie qui, pour sa première participation à une grande compétition internationale, s’est illustrée.



Après une défaite encourageante face à la Turquie (1-3), la Géorgie a confirmé sa montée en puissance en obtenant le match nul face à la République Tchèque (1-1). Désormais, le plus dur attend les hommes de Willy Sagnol, qui vont affronter l’un des grands favoris du tournoi...