Zidane : Son deuxième mariage le rend dingue

Zinedine Zidane a vécu plusieurs vies au Real Madrid. La première pendant sa carrière de joueur (2001-2006) et les deux suivantes après sa reconversion au poste d'entraîneur en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti, de patron de la Castilla puis de l'équipe première (2016-2018 puis 2019-2021). Son deuxième mariage a été une sensation particulière.
En 1994, Zinedine Zidane se mariait avec Véronique Fernandez. Près de 32 ans plus tard, le mariage tient toujours et au vu du fait qu'il fut un acteur dans le monde du football, Zizou a signé plusieurs contrats avec des clubs en tant que joueur puis entraîneur. Des engagements datés dans le temps, mais certains ont eu plus de valeur que d'autres.
Zidane, son amour en deux temps au Real Madrid
En 2001, après cinq saisons passées à Turin, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour rejoindre le Real Madrid et former au fil du temps les Galactiques aux côtés de Luis Figo, Ronaldo, David Beckham ou encore Roberto Carlos. Comme à la Vieille Dame, le champion du monde 98 a effectué un quinquennat à la Casa Blanca avant de revenir 10 ans plus tard comme entraîneur.
«J’ai un peu d’émotion, plus que lorsque j’ai signé comme joueur»
En janvier 2016, Zinedine Zidane héritait des rênes de l'équipe première du Real Madrid, un mariage qui l'a chamboulé émotionnellement parlant 22 ans après avoir dit oui à Véronique Fernandez pour la vie. « Je vais y mettre tout mon cœur pour que tout se passe bien. C’est un jour important pour moi, j’ai un peu d’émotion, plus que lorsque j’ai signé comme joueur ».