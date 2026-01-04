Zidane : Son deuxième mariage le rend dingue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a vécu plusieurs vies au Real Madrid. La première pendant sa carrière de joueur (2001-2006) et les deux suivantes après sa reconversion au poste d'entraîneur en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti, de patron de la Castilla puis de l'équipe première (2016-2018 puis 2019-2021). Son deuxième mariage a été une sensation particulière.

En 1994, Zinedine Zidane se mariait avec Véronique Fernandez. Près de 32 ans plus tard, le mariage tient toujours et au vu du fait qu'il fut un acteur dans le monde du football, Zizou a signé plusieurs contrats avec des clubs en tant que joueur puis entraîneur. Des engagements datés dans le temps, mais certains ont eu plus de valeur que d'autres.

Zidane, son amour en deux temps au Real Madrid En 2001, après cinq saisons passées à Turin, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour rejoindre le Real Madrid et former au fil du temps les Galactiques aux côtés de Luis Figo, Ronaldo, David Beckham ou encore Roberto Carlos. Comme à la Vieille Dame, le champion du monde 98 a effectué un quinquennat à la Casa Blanca avant de revenir 10 ans plus tard comme entraîneur.