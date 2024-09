Vinicius Jr - Mbappé : Snobée, une star du Real Madrid se lâche sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Ils étaient trois à faire briller le Real Madrid en attaque la saison passée : Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes. Kylian Mbappé a été ajouté à ce trio déjà très performant et a été nommé pour le Ballon d’or 2024 avec Vinicius et Bellingham. Rodrygo a été laissé de côté et n’a pas du tout apprécié ce choix de France Football.

Mercredi, France Football a annoncé sa liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or 2024. Sans surprise, les grands noms qui ont fait vivre le football pendant la saison dernière y figurent comme Vinicius Jr, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal, Dani Carvajal et bien d’autres. Néanmoins, un joueur du Real Madrid manque à l’appel et pas des moindres.

🚨 Rodrygo 🇧🇷 réagit suite à son absence des nommés pour le Ballon d’Or ! 👀



📲 Instagram pic.twitter.com/Spgtje7fSX — Actu Foot (@ActuFoot_) September 4, 2024

Mbappé et Vinicius Jr nommés pour le Ballon d’or, pas Rodrygo !

Avant que Kylian Mbappé signe au Real Madrid le 3 juin dernier, deux jours après le sacre du club merengue en Ligue des champions à Londres face au Borussia Dortmund (2-0), les stars offensives de la Casa Blanca étaient Vinicius Jr, Jude Bellingham, mais aussi Rodrygo Goes qui est parvenu à compter pour le Real Madrid dans les moments phares de la dernière campagne de C1. Cependant, Rodrygo Goes n’a pas été retenu par France Football pour la liste du Ballon d’or 2024.

Rodrygo Goes plaide son dossier sur Instagram !

Une omission qui n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé. Sur son compte Instagram, le numéro 11 du Real Madrid a publié une story dans laquelle il a empilé les photos de ses grands moments et de ses trophées raflés la saison passée. Ce qui justifierait pleinement à ses yeux une nomination au Ballon d’or.