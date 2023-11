Stupeur au Real Madrid, le verdict tombe

Amadou Diawara

Touché à un genou lors du dernier rassemblement du Brésil, Rodrygo a passé des examens ce vendredi avec le Real Madrid. Et heureusement pour le club merengue, l'attaquant brésilien n'aurait aucune lésion. Ainsi, Rodrygo serait apte à jouer la prochaine rencontre de Liga du Real Madrid contre Cadix ce dimanche.

En plus d'Eduardo Camavinga et de Vinicius Jr, Rodrygo a eu une alerte physique lors de la dernière trêve internationale. En effet, l'attaquant brésilien de 22 ans a eu une gêne au genou lors du duel entre le Brésil et l'Argentine ce mercredi.

Rodrygo est touché à un genou

Revenu à Madrid, Rodrygo a passé des tests physiques pour être fixé sur son état de santé. Et à en croire El Partidazo de COPE , le numéro 11 du Real ne souffrirait d'aucune lésion. Le club merengue peut donc poussé un ouf de soulagement.

Rodrygo est apte pour affronter Cadix dimanche