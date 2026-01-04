Séparation avec Kylian Mbappé : La catastrophe à 180M€ ?

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid a sorti les grands moyens pour entourer Kylian Mbappé. Le club madrilène a en effet déboursé 180M€ pour fournir à Xabi Alonso les renforts dont il avait besoin. Seulement, les résultats n’ont pas vraiment été concluants jusqu’à présent. Le coach espagnol pourrait d’ailleurs être poussé vers la sortie si jamais la situation ne s’arrange pas.

Le Real Madrid a sorti le chéquier l’été dernier sur le mercato. Pour construire autour de Kylian Mbappé et offrir à Xabi Alonso les renforts dont il avait besoin, le club madrilène s’est montré très actif sur le marché des transferts. Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono ou encore Trent Alexander-Arnold ont ainsi rejoint les rangs merengue.

Le Real Madrid a lâché 180M€ sur le mercato Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid a déboursé un total de 180M€ sur le mercato l’été dernier. Seulement, les résultats n’ont pas vraiment été concluants jusqu’à présent. Et cela pourrait bien finir par être fatal à Xabi Alonso. Le coach espagnol est annoncé sur la sellette depuis quelques semaines maintenant.