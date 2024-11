Real Madrid : Un gros avertissement lâché en direct à Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vinicius Jr étant intouchable dans le couloir gauche de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé est donc aligné au poste de numéro 9. Toutefois, le Français ne se plait pas forcément à cette position et cela impacte ses performances. Néanmoins, Mbappé va vite devoir relever la tête, sous peine de rejoindre Carlo Ancelotti sur le banc de touche.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours eu la confiance de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Les performances du Français laissent de plus en plus à désirer et le rendement du joueur de 25 ans fait désormais l’objet de nombreuses critiques. Positionné comme numéro 9, Mbappé n’y arrive clairement pas.

« Bientôt, son meilleur poste au Real Madrid, ça va être à côté de Carlo Ancelotti »

Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a évoqué le problème du positionnement de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un véritable casse-tête qui fait dire au journaliste que le Français pourrait rapidement aller sur le banc des remplaçants : « Là j’entends beaucoup le discours qui consiste à dire que numéro 9 ce n’est pas son poste et qu’il n’est pas dans les meilleures dispositions. Le souci est que quand il était ailier gauche, dernièrement, il ne faisait plus les différences. Et défensivement, il ne courrait pas non plus. Ce qui implique d’autres problèmes défensifs. A un moment donné, il ne peut plus jouer à gauche car il ne fait plus de différences et ne défend pas, et numéro 9 ce n’est pas son poste. Bientôt, son meilleur poste au Real Madrid, ça va être à côté de Carlo Ancelotti ».

« Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc »

Bertrand Latour n’est d’ailleurs pas le seul à évoquer un passage de Kylian Mbappé sur le banc du Real Madrid. En effet, Daniel Riolo a lui aussi confié : « Je vais redire la phrase que j’ai répétée 150 fois, Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc. Puisqu’à gauche il y a mieux que lui en ce moment avec Vinicius, et bien ça va aller sur le banc. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que le Real peut assumer une telle décision ? Le Real est un grand club. Mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, ça crève les yeux ».