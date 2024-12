Real Madrid : Nadal va rejoindre Mbappé ? Il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal en a terminé avec sa carrière de joueur professionnel de tennis. Mais l'Espagnol pourrait être à l'aube d'une nouvelle vie au Real Madrid. Il y a quelques semaines, l'ancien numéro un mondial avait ouvert la porte à la succession de Florentino Perez. Mais en Espagne, on ne croit pas à cette nomination.

Une page du tennis s’est tournée. Après Roger Federer, c’est au tour de Rafael Nadal de mettre un terme à sa carrière. Le joueur espagnol a dit stop après la Coupe Davis le 20 novembre dernier. Sa dernière apparition restera donc une défaite face au Néerlandais Botic Van de Zandschulp. Mais en Espagne, certaines rumeurs évoquent une reconversion assez surprenante pour Nadal. Certains le voient comme le prochain président du Real Madrid en raison de son attachement à la Casa Blanca.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Nadal prochain président du Real Madrid ?

En octobre dernier, il ne disait pas non à cette possibilité. « Si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience. Mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J’aime beaucoup le football et le Real Madrid » avait confié Nadal.

Un ancien du club n'y croit pas

Mais pour David Belenguer, ancien espoir du Real Madrid, Nadal ne devrait pas succéder à Perez. « Je ne pense pas que ça se produise facilement. Je pense que c'est peu probable. La gestion du sport exige parfois des décisions commerciales difficiles qui contrastent avec la pureté sportive et humaine de Nadal et sa perfection en termes de valeurs. L'humilité avec laquelle il a géré son immense grandeur est admirable. Mais je ne le vois pas présider le Real, je ne l'imagine pas » a-t-il déclaré à Real-France. Les chances de le voir au côté de Kylian Mbappé sont minces.