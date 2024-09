Real Madrid : Mbappé fait le forcing pour revenir en France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on ne s’attendait pas à le revoir avant trois semaines, Kylian Mbappé a finalement été convoqué dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement sur la pelouse du LOSC mercredi en Ligue des champions. Si le club a été impressionné par sa capacité de récupération, l’international français a surtout insisté pour faire son retour en France sous les couleurs de sa nouvelle équipe.

Mardi matin, les joueurs du Real Madrid prendront la direction de Lille, où ils affronteront le LOSC pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Un déplacement qu’ils effectueront à la surprise générale avec Kylian Mbappé, pourtant blessé au biceps fémoral de la jambe gauche depuis la victoire contre Alavés le 24 septembre dernier (3-2). Une blessure qui devait l’éloigner des terrains pendant trois semaines, mais ce lundi, la Casa Blanca a indiqué que le capitaine de l’équipe de France serait bien dans le groupe convoqué pour jouer face aux Dogues.

Le PSG meilleur sans Mbappé, son pote lâche ses vérités https://t.co/TuGLZq5AxT pic.twitter.com/uD29eQy5Ta — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Mbappé « s'est très bien remis de sa blessure »

D’après les informations de L'Équipe, le Real Madrid explique que Kylian Mbappé « s'est très bien remis de sa blessure » et qu’il a « de bonnes sensations ». Il n’est donc pas impossible qu’il « puisse jouer quelques minutes » contre le LOSC. Le staff médical madrilène estime que l’attaquant âgé de 25 ans est « spécial physiquement », mais sa présence ou non sur la feuille de match sera prise le jour même de la rencontre. Au-delà de sa capacité de récupération, si Kylian Mbappé fera le déplacement à Lille, c’est surtout parce qu’il a insisté pour le faire.

Mbappé a insisté pour être dans le groupe

En effet, L'Équipe indique qu’il ne voulait absolument pas manquer ce rendez-vous, qu’il considère comme spécial. S’il a rejoué au Parc des Princes et au Groupama Stadium avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, cette rencontre sera sa première en France sous le maillot du Real Madrid. Ce qui était important à ses yeux et Kylian Mbappé a donc insisté pour pouvoir effectuer ce déplacement et soutenir ses coéquipiers. Ce sera aussi l’occasion de retrouver son frère, Ethan Mbappé, qui a rejoint le LOSC en provenance du PSG, mais qui sera forfait en raison d’une rupture d’un quadriceps qui le tiendra éloigné des terrains pendant deux à trois mois.