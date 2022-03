Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Tension maximale avec Gareth Bale ?

Publié le 25 mars 2022 à 15h00 par La rédaction

Très peu apparu avec le Real Madrid en raison de plusieurs blessures, Gareth Bale a livré une prestation de haut niveau avec le Pays de Galles, ce qui ne plait pas à la direction madrilène.

Opposés à l’Autriche lors des barrages pour accéder à la Coupe du monde au Qatar, le Pays de Galles a pu compter sur un Gareth Bale des grands soirs. Le joueur de 32 ans a inscrit un doublé, permettant aux siens de s’imposer (2-1) sur leurs terres. Régulièrement blessé, l’ailier n’a pris part qu’à 5 rencontres cette saison avec le Real Madrid, et s’il a fait le bonheur de tout un pays, sa performance aurait également provoqué l’énervement des dirigeants Merengue .

Cette situation ne plait pas au Real Madrid