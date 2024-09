Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé est annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition, la façon dont le Real Madrid va le remplacer fait déjà grandement parler. Cependant, son remplaçant naturel semble déjà tout trouvé puisqu’Endrick serait le mieux placé pour compenser l’absence de l’ancien attaquant du PSG.

Touché à la cuisse gauche, Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition. L'ancien joueur du PSG souffre d'une lésion du biceps fémoral, une blessure musculaire qui lui arrive rarement. Pour le remplacer, plusieurs options existent à l'image de celle d'aligner Endrick poste pour poste ou encore de changer de système. Journaliste pour La Cadena SER, Kiko Narváez a donné son avis à quelques heures du derby contre l'Atlético de Madrid dimanche soir au Wanda Metropolitano.

Mbappé : Le Real Madrid fait une promesse à son remplaçant https://t.co/g0UJi8l0Sl pic.twitter.com/t55B7vkKdk — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Comment remplacer Mbappé ?

« Quel que soit le derby, la question émotionnelle est très importante et nous ne devons pas nous laisser emporter. Sans Mbappé, l'équipe peut être plus physique, même si elle peut toujours jouer en contre, mais l'absence du Français peut changer la structure de Madrid et en faire une équipe plus solide. Dans ce type de match au Metropolitano, je m'attends toujours à ce que l'équipe de Cholo se donne à 120% », explique-t-il au micro d’El Larguero, avant que son confrère Álvaro Benito ne donne son avis à son tour.

«Endrick pourrait être utilisé comme avant-centre»

« J'ai l'impression qu'Endrick pourrait être utilisé comme avant-centre plutôt que de mettre un quatrième milieu de terrain. Lorsque la blessure de Mbappé a été annoncée, j'ai pensé qu'il était très probable qu'Endrick joue. Le gamin l'a mérité avec la performance qu'il a eue pendant les quelques minutes qu'il a jouées, il donne aussi au Real Madrid cette menace dans la surface ou en courant dans l'espace et en ayant un bon changement comme Modric pour la deuxième mi-temps », assure le journaliste espagnol.