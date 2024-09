Real Madrid : Le calvaire de Mbappé enfin terminé ?

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé de meilleurs débuts. Le capitaine de l’équipe de France a peiné à prendre ses marques et ses performances mitigées lui ont valu quelques critiques. L’ancienne star du PSG semble néanmoins avoir repris du poil de la bête comme le prouve son match contre la Real Sociedad ce samedi soir.

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. L'attaquant de 25 ans a ainsi réalisé son rêve d'enfance, lui qui a toujours voulu porter la tunique blanche des Merengue. Mais ses débuts ont été plutôt mitigés et lui ont valu quelques critiques en Espagne. Et ses performances en sélection pendant la trêve internationale n’ont pas joué en sa faveur.

Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid https://t.co/lP3QhqLTQO pic.twitter.com/sM6BKJ2sc8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Mbappé reprend du poil de la bête !

Mais Kylian Mbappé semble avoir repris du poil de la bête. Comme le rapporte Relevo, le protégé de Carlo Ancelotti monte en puissance de semaine en semaine au Real Madrid. Alors qu’elle vivait un calvaire, la star de 25 ans trouve de plus en plus ses marques chez les Merengue, comme le prouve son match contre la Real Sociedad. Buteur sur penalty, Kylian Mbappé a réalisé une excellente prestation. Le champion du monde 2018 a affolé la défense adverse et a fait son meilleur match sous le maillot madrilène jusqu’à présent.

Le Real Madrid se frotte les mains

Auteur de quatre buts en six matchs, Kylian Mbappé semble réussir son intégration au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France se sait très attendu et fait donc son maximum pour retrouver son véritable niveau. Ses efforts commencent à porter leurs fruits. À voir maintenant s’il saura poursuivre sur sa lancée. Le Real Madrid, de son côté, se frotte les mains.