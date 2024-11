Real Madrid : Du lourd est annoncé pour Mbappé… en 2028 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La période est trouble pour Kylian Mbappé, en manque d'efficacité sous le maillot du Real Madrid et tenu éloigné des prochaines échéances de l'équipe de France. A 25 ans, l'international français semble être traversé par des doutes, qui s'apparentent, pour certains, à une crise d'adolescence tardive. C'est l'avis d'Eric Di Méco, qui promeut une certaine patience avec l'ancienne star du PSG.

Depuis son arrivée au Real Madrid au début du mois de juillet, rien ne va dans le sens de Kylian Mbappé. Replacé au poste de numéro 9, dans la lignée de sa dernière saison au PSG, l’international tricolore a perdu de son efficacité et donc de confiance. Ces difficultés se mêlent à une crise plus profonde liée à un éloignement du football. Dévolu à son sport depuis l’adolescence, Mbappé lâche la rampe et connaît une crise d’adolescence tardive, malgré par des erreurs de communication, notamment en ce qui concerne sa situation actuelle avec l’équipe de France, et une virée suédoise qui pourrait mal se terminer.

Mbappé en pleine crise ?

Mais pour Eric Di Méco, cette passe est passagère. Mbappé a encore le temps de retrouver sa place dans le gotha du football mondial, alors que les joueurs arrivent à maturité plus tard. « Quand tu as 26 ans, tu n’es pas fini. Au contraire, tes plus belles années de sportif de haut niveau, c’est quand tu arrives vers les 30 ans (en 2028 pour Mbappé ndlr). Parce que physiquement, tu es bien. Mais tu as évacué tout ce qui peut te parasiter lorsque tu es jeune. Là actuellement, il fait sa crise, il a une période où il n’est plus trop focalisé dans le football, il est un peu perdu » a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur RMC.

Il est peu aidé au Real Madrid

Selon Di Méco, d’autres facteurs expliquent les difficultés actuelles de Mbappé au Real Madrid. « En ne jouant pas à son poste, il s’enfonce dans quelque chose de négatif. L’avenir nous le dira, mais aller au Real Madrid n’était pas le choix le plus judicieux avec la présidence de Vinicius Jr et la saison qu’il venait de passer. Maintenant, il doit se recentrer dans le football » a-t-il lâché lors du Super Moscato Show.